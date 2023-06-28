В прошлом году Петербург заработал на туризме 370 млрд рублей

Автор: Гузель Галимова
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За прошлый год туризм принес в экономику Санкт-Петербурга около 370 млрд рублей, что на 57% больше, чем годом ранее. Такие цифра названы на заседании правительства города.

Как заявил губернатор Александр Беглов, по темпам восстановления турпотока Петербург находится на одном из лидирующих мест в стране. Только в первой половине текущего года Северную столицу посетили более 4 млн человек, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Большинство туристов — россияне, и более половины из них приезжают семьями, с детьми.

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13.06.2023 181
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