Жители Ленобласти составили рейтинг направлений на летний отпуск

Автор: Сергей Агутин
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Эксперты hh.ru провели опрос, который помог составить топ самых популярных направления для летнего отдыха среди соискателей из регионов Северо-Западного федерального округа, в том числе из Ленинградской области.

Среди респондентов, планирующих пойти в отпуск в ближайшие месяцы, 44 % намерены отправиться в путешествие по России, 11 % – за границу, еще у 18 % запланированы дела на даче.

Среди регионов России самым лучшим направлением для отпуска опрошенные назвали Краснодарский край. Отправиться туда планируют 21 % жителей, столько же жителей выбрали Санкт-Петербург. На втором месте оказался Алтайский край (15 %), на третьем – Карелия (10 %).

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21.06.2023 318
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