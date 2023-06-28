Если у вас есть желтый экскаватор JCB – это ненадолго. В Ленобласти продолжается эпидемия угонов этой техники

Автор: Сергей Агутин
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В полицию Гатчинского района 27 июня обратились представители мебельной фабрики из поселка Новый Свет. Они обнаружили пропажу желтого экскаватора-погрузчика JCB.

Спецтехнику 2008 года выпуска и стоимостью более 3,5 млн рублей угнали с одного из поселковых участков. При этом желтые экскаваторы JCB не раз привлекали внимание угонщиков. Например, в Новом Свете уже угоняли эту технику летом 2022 года.

Угоны желтых экскаваторов JCB происходили в Запорожском, Малом Карлино, Крюково, Киссолово, Новом Токсово, возле Глобиц, в коттеджном поселке «Павловская усадьба».

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