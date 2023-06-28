В Приозерске мужчина попал под редкий поезд, лишился руки и ноги. В этом месте составы ходят примерно раз в месяц

Автор: Сергей Агутин
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В районе Железнодорожной улицы в Приозерске 27 июня около 16:00 поезд сбил мужчину. Врачи зафиксировали травматическую ампутацию стопы и руки, но жизнь пострадавшему спасти удалось.

По предварительным данным, мужчина спал в кустах рядом с железной дорогой. Проснувшись, решил перейти рельсы. При этом железнодорожная ветка ведет к лесозаготовительному предприятию, поезд ходит там редко.

Обстоятельства получения тяжелых увечий на этих железнодорожных путях устанавливаются.

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19.08.2022 2223
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