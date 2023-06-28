Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ – данные на 28 июня

Автор: Гузель Галимова
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Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

Воздушно-космическими силами России нанесены удары высокоточным оружием по объектам нефтепереработки и хранения топлива для обеспечения группировки ВСУ на Донбассе. Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута.

На Донецком направлении уничтожено свыше 240 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях общие потери противника за сутки составили до 235 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубицы Д-20 и «Мста-Б».

На Купянском потери противника составили свыше 30-ти украинских военнослужащих, а также три автомобиля.

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23.06.2023 0

На Красно-Лиманском направлении уничтожено до 115 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица Д-30.

На Херсонском направлении уничтожено до 50 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубицы: «Мста-Б», Д-20 и Д-30.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены три крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow и шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов.

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