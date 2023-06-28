От зерновых до креветок научились выращивать в зоне рискованного земледелия аграрии Ленобласти

Автор: Кира Нагорная
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В Ленобласти обсудили итоги посевной и перспективы кормозаготовительной кампании. Александр Дрозденко вручил награды Минсельхоза РФ и Ленинградской области лучшим аграриям региона.

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Фото: lenobl.ru

С начала года аграриям Ленобласти из областного бюджета доведено 3,4 млрд рублей, что на 39 млн рублей, больше чем в 2022 году. Общий объем финансирования на год увеличен почти на 400 млн рублей до 5,7 млрд рублей.

«Ленобласть давно стала лидером технологий в АПК: от зерновых до баклажанов и креветок мы научились выращивать в зоне рискованного земледелия. Бывая в других регионах и странах, убеждаюсь — развитие сельхозпроизводства — один из китов экономики. Обычно при встречах «каждый кулик свое болото хвалит». Но у нас в Ленобласти АПК — не болото, и действительно есть чем гордиться», — отметил Александр Дрозденко.
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Фото: lenobl.ru

По итогам 2022 года объем производства продукции АПК составил 369,6 млрд рублей (+ 44,3 млрд руб., 113,6% к 2021 году). Отметим, что АПК 47 региона занимает среди регионов России: 1 место ― по надоям на 1 фуражную корову, производству яиц, салата и зелени; 2 место ― по поголовью птицы; 3 место ― по производству семенного картофеля, выращиванию форели и цветов; 5 место ― по урожайности рапса, производству мяса птицы и грибов; 9 место ― по производству молока.

Напомним, что для аграриев Ленобласти работают такие программы, как «Агростартап». «Агростартап» это новая форма господдержки АПК, введённая в 2019 году в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Подробная информация размещена на сайте комитета по АПК. Сначала реализации программы выдано 52 участка земли общей площадью порядка 288 га. По итогам 2022 года общий рост производства продукции фермеров составил 9,8%.

Также в Ленобласти выдается порядка 40 видов субсидий сельхозпроизводителям, среди них 5 грантов фермерам. Так «Ленинградский гектар» уже дал новый импульс развитию Сланцевского района. Суть «Ленинградского гектара» повторяет суть федеральной программы “Дальневосточный гектар” и заключается в выделении земельных участков в отдаленных районах Ленобласти фермерам для освоения земель на бесплатной основе.

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