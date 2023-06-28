Закон за неудаление борщевика Сосновского в Ленобласти существенно ужесточили

Автор: Кира Нагорная
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Новый закон обязывает удалять борщевик на всей территории области вне зависимости от категории земель.

борщевик
Фото: lenobl.ru

Ранее администрации муниципальных образований могли контролировать борьбу с борщевиком только на землях населённых пунктов, теперь они смогут штрафовать за борщевик на землях лесного фонда, особо охраняемых природных территорий, промышленности, дорог, ИЖС и иных землях.

Неудаление борщевика Сосновского собственниками и иными законными владельцами земельных участков влечёт штраф: для граждан в размере от 1 до 2 тыс. руб., для должностных лиц – от 3 до 10 тыс. руб., для лиц осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица – от 4 до 20 тыс. руб., на юридических лиц – от 20 до 30 тыс. руб.

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Список адресов, где пройдет обработка от борщевика в 2024 году, формируется и может дополняться в соответствии с заявками жителей. Если вашего поселения нет на сайте комитета по АПК, то необходимо обратиться в районную администрацию. Свою заявку с локацией борщевика также можно оставить на портале «Госуслуги».

В 2023 году в рамках госпрограммы работы по уничтожению борщевика проводятся в 106 городских и сельских поселениях на общей площади 5 тысяч гектар, что на 10,8% больше, чем в 2022 году. В 2022 году муниципальным образованиям 47 региона было выделено на борьбу с борщевиком 51,2 млн рублей.

Как уже ранее писал ivbg.ru, назван способ борьбы с борщевиком. Во-первых, можно опрыскать борщевик гербицидами — но это следует делать в одежде, которая полностью закроет тело. Во-вторых, можно выполоть всходы растения. В-третьих, можно вырастить на засоренных участках сельскохозяйственные культуры.

Также очень хорошо с борщевиком борется топинамбур – его рекомендуют высаживать там, где борщевик ранее произрастал. Если нет его, то можно посадить хороший сидерат и просто красивый цветок. Если борщевик все-таки прорастет, то скашивайте вместе с сидератом, не жалейте.

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