Движение по красной ветке Питерской подземки было приостановлено

Автор: Анастасия Щербакова
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Один из пассажиров свалился с платформы прямо на рельсы.

На красной линии петербургского метрополитена человек упал на пути — сообщает ДП. Происшествие остановило движение поездов.

Пассажиры подземки днём 28 июня услышали объявления диктора о приостановке движения на участке от станции «Площадь Восстания» до «Академической».

Как уточнили в пресс-службе метрополитена, сбой случился из-за падения человека на рельсы на станции «Площади Ленина».

 

Ранее стало известно, что незрячим петербуржцам разрешили брать в метро собак-поводырей без намордников.

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