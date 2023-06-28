Компания VK получила право арендовать Дом Зингера целиком

Автор: Анастасия Щербакова
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Предыдущим бенефициаром исторического здания выступал Альфа-Банк.

Компания VK получила право аренды всего Дома Зингера на Невском проспекте, закрыв сделку с Альфа–Банком стоимостью более 2 млрд рублей — сообщает ДП. Это одна из крупнейших и самых необычных сделок за последнее время.

Это подтверждается данными ЕГРЮЛ, в которых указано, что с конца прошлой недели управляющей компанией ЗАО «Зингер» является ООО «Управляющая компания ВК».

Стоимость сделки составила порядка 2,3 млрд рублей.

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Фото: Деловой Петербург

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