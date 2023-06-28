В Ленобласти проходит выставка сельскохозяйственной техники «День поля»

Автор: Анастасия Щербакова
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Местом проведения ежегодного мероприятия стала деревня Ивановка.

В среду, 28 июня, на территории племенного завода «Красногвардейский» в деревне Ивановка (Гатчинский район, Ленинградская область) стартовала ежегодная демонстрационная выставка сельскохозяйственной техники «День поля». Об этом сообщает ЛенТВ-24.

На мероприятии подведут итоги 2022 года, обсудят перспективные сорта кормов и эффективное применение минеральных удобрений. В выставке примут участие более 40 компаний, будут представлены более 150 единиц современной сельскохозяйственной техники.

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Фото: ЛенТВ-24

Ранее стало известно, что ФосАгро направила препарат для сельхозкультур дистрибьютеру из Ленобласти.

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