Заместителя мэра Хельсинки поймали с поличным, когда он рисовал граффити. Он отвечает за городскую культуру и досуг

Автор: Сергей Агутин
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Пааво Архинмяки, одному из четырех заместителей мэра Хельсинки, грозит судебный иск, большой штраф и отставка. Его поймали с поличным при нанесении граффити из баллончика в железнодорожном тоннеле.

Агентство транспортной инфраструктуры Финляндии сообщило, что уборка незаконного граффити обошлась городу примерно в €3500 (около 340 тысяч рублей). Пааво Архинмяки принес извинения за свой поступок, но отказался уходить в отставку.

Эксперты по уличному искусству считают, что работы 46-летнего заместителя мэра были вдохновлены нью-йоркскими граффити 1970-х годов.

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30.05.2023 393
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