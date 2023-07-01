За разврат со школьником задержан житель Тосненского района. Он ничего не отрицает

Автор: Сергей Агутин
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В полицию Лужского района сообщили о том, что в июле 2022 года в заброшенном доме на территории деревни Вяжищи 41-летний мужчина вступил в половую связь с 15-летним школьником. 

Подозреваемый был задержан. Выяснилось, что он зарегистрирован в Тосненском районе, а познакомился с несовершеннолетним в telegram-канале.

Мужчина ничего отрицать не стал и дал показания. В его телефоне найдены переписки интимного характера и большое количество порнографических фотографий детей.

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16.12.2020 35185
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