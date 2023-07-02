В Петербурге вынесли приговор домушнику, который обокрал четыре квартиры

Автор: Анастасия Щербакова
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Вор проникал в квартиры и выносил ценности, пока хозяева не видели.

Как сообщает телеграм-канал Санкт-Петербург online, в Петербурге был вынесен приговор «ленивому вору», Общий ущерб превысил 1,2 млн рублей.

54-летний мужчина с апреля по июнь прошлого года обворовал четыре квартиры в разных районах города. Мужчина проникал в парадные, проходил по этажам и искал незапертые двери. Заходя в квартиры, он похищал деньги и драгоценности, пока хозяева находились в других комнатах или спали.

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Фото: pxhere.com

Ранее стало известно, что воры вынесли ценности на 2 млн рублей из дома предпринимателя во Всеволожском районе.

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