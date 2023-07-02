Спасатели вернули на берег судно в Волховском районе Ленобласти

Автор: Анастасия Щербакова
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В Ладожском озере у лодки сломался мотор.

Как рассказали в Аварийно-спасательной службе региона, около половины седьмого вечера 1 июля в экстренные службы поступило сообщение о лодке, мотор которой вышел из строя у мыса Княжной в Ладожском озере. Об этом сообщает 47news.

К девяти вечера судно отбуксировали к берегу.

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Фото: VK-паблик "Аварийно-спасательная служба Ленобласти"

Ранее стало известно, что мужчины застряли на лодке посреди Ладожского озера из-за заглохшего мотора.

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