Девушку затолкали в машину и выбивали кредит

Автор: Анастасия Щербакова
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Преступника задержали и предъявили обвинение в разбойном нападении.

Как стало известно 47news, около трех часов ночи 2 июля на севере Петербурга оперативниками уголовного розыска задержал 28-летнего жителя поселка Осельки Лесколовского поселения. Мужчину подозревают в разбое.

По предварительным данным, субботней ночью на проспекте Энгельса он подошел сзади к 18-летней девушке, схватил за шею, закрыл рукой рот, чтобы не кричала, и огрел кулаком по голове. Потерпевшая вспомнила, как позже оказалась в салоне красного автомобиля, где от нее в мобильном приложении потребовали оформить кредит на 360 тысяч рублей.

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Фото: pxhere.com

Ранее стало известно, что в Петербурге вынесли приговор домушнику, который обокрал четыре квартиры.

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