Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ – данные на 3 июля

Автор: Гузель Галимова
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Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

На Донецком направлении уничтожено до 260 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, пять пикапов, самоходная гаубица М109 «Paladin» производства США, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Красно-Лиманском направлении уничтожено более 90 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-30.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях потери противника оставили до 190 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, семь боевых бронированных машин, в том числе БМП «Bradley» производства США, четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, две гаубицы «МСТА-Б», а также гаубицы Д-20 и Д-30.

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23.06.2023 319

На Купянском направлении уничтожено до 20 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубица Д-30.

На Херсонском направлении уничтожено до 30 военнослужащих ВСУ, семь автомобилей и две гаубицы «МСТА-Б».

В течение суток перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожено 14 украинских беспилотных летательных аппаратов.

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Фото: Минобороны РФ
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