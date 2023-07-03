Трассу «Кола» перекроют из-за разводки моста через Свирь 4 июля

Автор: Гузель Галимова
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Во вторник, 2 июля, движение по трассе «Кола» перекроют на два часа.

Как сообщает ФКУ «Упрдор Северо-Запад», 4 июля с 13.00 до 15.00 будет разведен мост через реку Свирь, расположенный на 236 километре трассы Р-21 «Кола», неподалеку от города Лодейное Поле. Мост разведут для прохода вверх по реке теплохода «Меритус» и яхты «Спрей».

Учитывайте эту информацию при планировании своего маршрута.

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29.06.2023 94
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