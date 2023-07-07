С начала года в Ленобласти произошло почти 120 ДТП с дикими животными

Автор: Гузель Галимова
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С начала 2023 года в Ленобласти произошло 117 ДТП с участием диких животных.

В авариях пострадало 95 лосей, 13 кабанов, 12 косуль и два медведя, сообщили в комитете по животному миру Ленобласти.

«Напоминаем, если вы сбили дикое животное на территории Ленинградской области, и у вас есть действующий полис ОСАГО — ущерб будет взыскиваться комитетом со страховой компании; и только в случае отсутствия полиса ОСАГО – с владельца транспортного средства», — пояснили в ведомстве.

При ДТП с диким животным рекомендуется выключить зажигание, включить «аварийку» и выставить знак. Далее следует вызвать полицию, а при наличии пострадавших – скорую помощь. Также стоит зафиксировать обстоятельства ДТП на фото или видео. Оказывать помощь пострадавшему животному без профессиональных навыков не стоит – это неоправданный риск.

В комитете еще раз призвали водителей быть осторожными на дорогах.

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04.07.2023 104
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