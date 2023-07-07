В аэропорту Пулково появится интерактивный пилон с информацией о работе общественного транспорта

Автор: Анастасия Щербакова
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Он поможет выбрать удобный и выгодный вид проездного билета.

Кроме того, на специальной доске разместят информацию о способах оплаты, тарифах на проезд, сообщает телеграмм-канал «Питерская Хроника».

Как сообщили в пресс-службе комитета по транспорту, за счет нового сервиса жители и гости города смогут узнавать информацию об изменениях в маршрутах общественного транспорта, а также построить необходимый маршрут и посмотреть расписание.

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Фото: pxhere.com
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