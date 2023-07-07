ТЭК назвал районы Петербурга, где будет проверять трубы

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Гидравлические испытания проведут с 10 по 13 июля.

На следующей неделе стартует серия испытаний тепловых сетей в пяти районах Петербурга. Всего будет 21 гидравлическое испытание, сообщает новостной ресурс «Мойка78».

В пресс-службе ГУП «ТЭК СПб» сообщили, что теплосети будут проверять в Выборгском, Кировском, Калининском, Красносельском и Невском районах города.

2023-07-07_10-25-11

Фото: ТЭК СПб
Вам будет интересно
ТЭК назвал районы Петербурга, где будет проверять трубы теплосети, ГУП «ТЭК СПб», Гидравлические испытания
Новатэк планирует построить третью очередь комплекса в Усть-Луге
На производстве переваливают стабильный газовый конденсат, который после отправляют на экспорт. В середине 2024 года в Усть-Луге в Кингисеппскм районе Ленобласти...
14.06.2023 330

 

Автор