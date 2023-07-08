На девяти федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 8 июля

Автор: Сергей Агутин
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Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 8 июля при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

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Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):

  • км 12-260+778, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 96-97, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт промазка раскрытых швов и трещин битумной мастикой;
  • развязка на км 41, заезд в обе стороны, устройство пешеходной дорожки в полосе отвода, к местам захоронения воинской славы.

М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург):

  • км 593-674, Тосно 0-17, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 613, 619, 661, 670, 672, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, замена, ремонт дорожных знаков, светофоров Т7 с а/м подъемником (вышка).

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):

  • км 106-149, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

  • км 479-531, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга»:

  • км 45-52, ограничение скорости на МТП (новое направление, правая сторона-направление на Ручьи) с 08:00 до 18:00, профилировка обочины;
  • км 16-40, ограничение скорости на МТП с 08:00 до 18:00, очистка асфальтобетонного покрытия от песка и смета механическим способом.

А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой):

  • км 97-100, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;
  • км 80-64, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, замена барьерного ограждения;
  • км 57-51, ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, ямочный ремонт;
  • км 47-70, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка проезжей части от пыли и грязи механизированным способом;
  • подъезд к МАПП Брусничное, км 0-3, ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, заливка трещин.

А-181 «Выборг-Светогорск»:

  • км 21-23, ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, заливка трещин.

А-181 «Магистральная»:

  • км 0-30, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия, планировка обочин.

А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»):

  • км 0-37, транспортные развязки км 10, км 15, км 27, км 33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и откосах механизированным способом;
  • км 2-3 ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга с 08:00 до 20:00, ремонт барьерного ограждения;
  • км 0-37, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и откосах вручную и с применением газонокосилки;
  • км 0-37 + транспортные развязки км 10, 19, 27, 33, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка проезжей части от пыли и грязи механизированным способом;
  • км 0-37, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, устранение размывов;
  • км 37-78, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов дороги;
  • км 37-78, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;
  • км 0-35, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;
  • км 58-77 (старое направление), ограничение скорости движения в оба направления с 17:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;
  • транспортные развязки км 10, 15, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.
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