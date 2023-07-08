В Петербурге женщина без помощи ЭКО родила тройняшек

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Беременность проходила без осложнений, а дети родились здоровыми.

Семья Кононовых из Колпино хотела для своей семилетней дочери Веры родить братика или сестренку, но итогом стало то, что семья пополнилась сразу на три человека, сообщает «Мойка78».

Маму Юлию вместе с новорожденными Львом, Семеном и Яной выписали из Педиатрического университета.

По словам Юлии, она даже не думала, что окажется многодетной матерью. В течение всей беременности Юлия наблюдалась у врачей Перинатального центра Петербургского государственного педиатрического медицинского университета.

Вам будет интересно
В Петербурге женщина без помощи ЭКО родила тройняшек Педиатрический университет, здоровье, дети
Дети с особенностями написали картину в стиле импрессионизма в Петербурге
Проект "Рисуем вместе" создает произведения искусства в госпиталях, школах и сиротских приютах. Ученики с тяжелыми множественными нарушениями развития из школы №...
11.05.2023 207
Автор