Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

В течение суток вооруженные силы Украины продолжили безуспешные попытки наступления на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях.

На Донецком направлении умелыми и мужественными действиями обороняющихся подразделений «Южной» группировки войск успешно отражено девять атак противника в районах населенных пунктов Дружба, Северное, Марьинка и Первомайское Донецкой Народной Республики.

Кроме того, нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка, Веселое и западнее Клещеевки Донецкой Народной Республики.

В районе населенного пункта Михайловка Донецкой Народной Республики уничтожен склад хранения реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Также, в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.

В ходе боевых действий потери противника за сутки составили до 500 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, шесть боевых бронированных машин, четыре автомобиля, два пикапа, две самоходные артиллерийские установки М109 «Paladin» производства США, а также гаубица Д-30.

На Краснолиманском направлении активными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражена атака противника в районе населенного пункта Торское Донецкой Народной Республики.

В районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Серебрянка Донецкой Народной Республики поражены скопления живой силы и техники ВСУ.

Также, в районе населенного пункта Торское Донецкой Народной Республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

За сутки на данном направлении уничтожено более 60-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три пикапа, а также две гаубицы Д-30.

Кроме того, в районах населенных пунктов Новолюбовка Луганской Народной Республики и Серебрянка Донецкой Народной Республики поражены три склада боеприпасов 66-й механизированной и 81-й аэромобильной бригад ВСУ.

На Южно-Донецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Восток» за сутки отражена атака противника, а также уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа в районе населенного пункта Урожайное Донецкой Народной Республики.

На Запорожском направлении нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Пятихатки и города Орехов Запорожской области.

Отражены две разведки боем подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Марфополь и Работино Запорожской области. Также в районе населенного пункта Дорожнянка Запорожской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

Потери противника на данных направлениях за сутки составили свыше 170-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, один пикап. Также поражены самоходная гаубица «Cezar» французского производства, артиллерийская система М777 производства США, две гаубицы «Мста-Б», два орудия Д-20, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Кроме того, в районе населенного пункта Орехов Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ.

На Купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка, Новоселовское, Артемовка Луганской Народной Республики Синьковка, Берестовое и Двуречная Харьковской области.

За сутки уничтожено более 30-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено до 40 украинских военнослужащих, один танк, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 102 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 126-ти районах.

В городе Запорожье поражена база горючего для военной техники ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новогригоровка Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины. Перехвачено шесть реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS».

Кроме того, уничтожено семнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Верхнекаменка Луганской Народной Республики, Марьинка, Володино Донецкой Народной Республики, Остриковка, Широкое, Мирное Запорожской области, Новая Маячка, Новая Каховка, Малокаховка, Ульяновка Херсонской области и Волфино Сумской области.