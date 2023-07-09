В России предложили штрафовать за езду вдвоем на одном электросамокате

Автор: Гузель Галимова
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Штраф за езду на электросамокате и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ) одновременно двух человек может составлять 1000 рублей.

Об этом ТАСС заявил зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев, который курирует вопросы транспорта и дорожной сети.

«Если за переход в неположенном месте полагается штраф в размере 500 рублей, то за езду вдвоем эту сумму нужно увеличить вдвое», — отметил сенатор.

Васильев добавил, что фиксировать подобные нарушения сможет непосредственно сотрудник ГИБДД.

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04.07.2023 104
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