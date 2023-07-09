В Петербурге мать пыталась утопить четырехлетнего сына в ванной после ссоры с его отцом

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

В полицию 8 июля позвонил 63-летний житель посёлка Рощино в Ленобласти и рассказал, что его бывшая сожительница пыталась утопить их общего сына. Женщина сама сообщила ему об этом по телефону.

Прибывший на место наряд обнаружил в одной из квартир по Богатырскому проспекту в Петербурге четырёхлетнего мальчика и 30-летнюю мать. Женщина призналась правоохранителям, что после конфликта с отцом ребенка пыталась утопить в ванной их сына, но после того, как он начал захлёбываться, испугалась и вызвала скорую помощь.

Пострадавшего осмотрели медики, из больницы его забрал отец, женщина госпитализирована в психиатрическую клинику. Проводится проверка.

Вам будет интересно
В Петербурге мать пыталась утопить четырехлетнего сына в ванной после ссоры с его отцом утопить, Петербург, Леенобласть
В Мурино мужчина на авто протаранил ворота частного дома и застрелил хозяина
Тело с огнестрельными ранениями нашли 6 июля во дворе частного дома на улице Гражданской в Мурино Ленобласти. В убийстве подозревают...
07.07.2023 180
Автор