В Латвии штрафуют всех, кто 9 мая поздравлял с Днем Победы или просто ставил лайк под такими записями

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

Латвийцы в июле 2023 года начали получать уведомления об административных делах из-за публикаций в соцсетях в честь празднования Дня Победы 9 мая. За это «правонарушение» предусмотрен штраф до €350.

Причем штрафы получают латвийцы, проживающие как в стране, так и за рубежом. Соответствующие уведомления приходят от Госполиции, в них ссылаются на проведенный Службой госбезопасности мониторинг соцсетей и запрет демонстрацию в публичных местах советской символики.

Пресс-секретарь Госполиции Симона Гравите подтвердила информацию о рассылке штрафов.

Вам будет интересно
В Латвии штрафуют всех, кто 9 мая поздравлял с Днем Победы или просто ставил лайк под такими записями Латвия
Финны выбрали главного сумасшедшего страны. Он живет в 100 метрах от границы с Россией
Гильдия официальных деревенских сумасшедших Суоми 2 июля выбрала своего главного. Им стала Оути Райконен. Она проживает примерно в 100 метрах...
08.07.2023 333
Автор
Поделиться