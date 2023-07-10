Где можно плавать в Петербурге без риска получить кишечную инфекцию

Автор: Сергей Агутин
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Роспотребнадзор обновил список мест, пригодных для купания в Санкт-Петербурге. Безымянное озеро в Красносельском районе потеряло статус безопасного.

По состоянию на 10 июля гигиеническим нормативам соответствует вода в 1-м и 2-м Суздальских озёрах. Верхнее и Среднее – единственные водоемы, которые удовлетворили специалистов по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям.

Нижнее озеро и еще 21 водная акватория городских пляжей проверку не прошли. Не рекомендуют плавать в том числе в Безымянном в Красносельском районе, которое в июне считались безопасными.

Наглотавшись воды на пляжах, не соответствующих требованиям санитарного законодательства, можно получить кишечную инфекцию, вирусный гепатит А и другие инфекционные и паразитарные болезни.

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