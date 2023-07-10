Житель Петербурга зверски зарезал женщину ножом

Автор: Анастасия Щербакова
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Он получил 12 лет колонии строгого режима.

Как сообщает Мойка78, в Петербурге вынесли приговор мужчине, который летом 2022 года напал на женщину на дороге у дома по улице Симонова.

Он нанес три удара ножом по голове, еще двенадцать раз в шею, около восьми раз в грудь три в левую руку. Женщина скончалась на месте.

Преступника приговорили к 12 годам в исправительной колонии строгого режима.

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