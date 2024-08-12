«Курск»: хронология трагедии — несколько версий развития событий

12 августа 2000 года атомная подводная лодка К-141 «Курск» затонула в Баренцевом море в период учений. В момент катастрофы на борту судна находились 118 человек. Спасти никого не удалось. По официальной версии, трагедия произошла в результате взрыва торпеды на борту и последующей детонации боезапаса. Что случилось в тот памятный день, сколько выжившие после взрыва прожили в ожидании помощи и как проходила спасательная операция, рассказывает ivbg.

Ничего не предвещало беды

Вечером 10 августа АПРК «Курск» под командованием капитана 1-го ранга Геннадия Лячина вышел в воды Баренцева моря в ходе проведения комплексных учений сил Северного флота. На борту находились 118 человек: 111 членов экипажа, пять офицеров штаба дивизии, а также военпред и инженер с завода «Дагдизель».

Вместе с «Курском» в учениях принимали участие ещё пять подводных лодок, девять надводных кораблей, девять вспомогательных судов, 22 самолета, 11 вертолетов и 10 сухопутных частей. Ни одного спасательного судна в учебной операции не было предусмотрено.

Утром в день трагедии команда атомной подлодки выполнила запланированную условную атаку, о чём отчиталась в КП. Планировалось, что подводный крейсер останется в полигоне до полуночи. Следующая учебная атака должна была пройти с 11:40 до 13:40. Но последняя запись в журнале отмечена временем — 11:15.

Первые тревожные звоночки

В 11:28 приборы на крейсере «Пётр Великий» засекли взрыв. Сам корабль заметно мотнуло. Но, выслушав доклад о произошедшем, командир крейсера капитан 1-го ранга Владимир Касатонов оставил это без пристального внимания. На борту также находился командующий Северным флотом Вячеслав Попов. На его вопрос о причинах случившегося ему ответили: «Включилась антенна радиолокационной станции». Этот же взрыв зафиксировали на сейсмостанции ARCE в Норвегии, которая находилась в 470 километрах от места трагедии. По данным норвежцев, он пришёлся на глубину 40 метров с мощностью в 150–200 килограмм в тротиловом эквиваленте. Через несколько минут в той же точке, но на глубине 100 метров с мощностью в пять тонн в тротиловом эквиваленте произошёл повторный взрыв.

Наблюдатели за выполнением учебной атаки в указанное время не обнаружили никаких признаков запланированного залпа торпед. В установленный период команда «Курска» не вышла на связь. Последующие события в разных источниках расходятся.

Дальнейшие действия по сведениям издания «Коммерсантъ»

Согласно флотским инструкциям, после отсутствия связи с судном подводный крейсер должны были признать аварийным и приступить к спасению экипажа. Этого не произошло.

По изложению событий издания «Комменсантъ», около двух часов дня командующий Северным флотом Вячеслав Попов направился в сторону суши, не узнав информацию о положении дел с подлодкой «Курск». На пресс-конференции он обозначил успех прошедших боевых учений, умолчав о подводных взрывах и утери связи с крейсером. Факт этого подтверждают некоторые родственники погибших, которые были уверены, что с их близкими всё в порядке.

Примерно в это же время, когда адмирал удалился с поста в море, другие участники боевых учений покинули район, где «Курск» ушёл на дно.

Через 12 часов после аварии на крейсере Попов объявил боевую тревогу, признав «Курск» аварийным.

Что происходило по данным «РИА Новости» и «Рен.TV»

«РИА Новости» пишут, что около трёх часов дня в районе возможного нахождения подлодки корабли и вертолёты из отряда боевых кораблей прочесали территорию. В 17:00 от «Курска» не последовало очередного планового донесения. В шесть часов вечера была объявлена боевая тревога. Попов утвердил порядок действий по поиску крейсера, в том числе вылет противолодочного самолёта Ил-38. Сообщение о происходящем направили в Москву.

С 19:00 спасательный отряд, в которой вошли корабли ОБК, дежурные силы, самолёты и вертолеты морской авиации Северного флота, обследовал район в поисках подлодки. Спасатели исследовали водную поверхность на присутствие в море членов экипажа.

Обнаружение крейсера

В ночь на 13 августа 2000 года на корабли начали поступать сигналы SOS с зоны ухода под воду «Курска», пишет «Коммерсантъ». В издании также говорилось, что первый поисковой самолёт вылетел на место происшествия в 8:33, где смог за полчаса обнаружить пропавшую подлодку. Адмирал Попов возглавил поиски в середине дня.

По версии «РИА Новости», доклад об обнаружении подводного крейсера поступил с корабля «Пётр Великий» в 04:36. Об этом также сказано в материале издания «РЕН ТВ». Затонувшее судно обнаружилось на глубине 108 метров. Попов с помощью вертолёта добрался в этот район, взяв на себя управление спасательной операцией. Около семи утра министр обороны Игорь Сергеев известил о происходящем лидера страны Владимира Путина.

Сообщение об аварии

Первые заявления о том, что АПРК «Курск» лёг на дно поступили утром 14 августа. Командование ВМФ официально сообщило, что на крейсере возникли неполадки, в результате чего судну пришлось лечь на грунт. В заявлении отмечалось, что с членами экипажа поддерживается радиосвязь. Позднее последовало сообщение — связь осуществляется только методом перестукивания. В издании «ТАС» говорилось, что командование подлодки не вышло на контакт в установление в рамках учения время. В два часа дня «НТВ» объявляет о затоплении носовой части субмарины.

Родственники узнали об аварии вместе со всеми — 14 апреля. В одном из интервью с женой погибшего значится, что военные говорили про запас продовольствия на подлодке, рассчитанный на 18 дней. 18 августа в место базирования «Курска» — военный гарнизон Видяево — съезжаются близкие подводников. На встрече с вице-премьером Ильёй Клебановым никакой конкретики по происходящему людям не дали.

Операция по спасению подводников

В день официального объявления Норвегия и Англия предложили свою помощь в спасательной операции. Позднее с аналогичной инициативой выступили США и Франция. Согласно данным «Коммерсантъ», Россия обратилась за помощью к Норвегии и Великобритании через два дня — 16 августа. По информации «Риа Новости», предложение Норвегии было принято на следующий день.

Спасать выживших моряков планировали за счёт спасательных снарядов. 15 августа в районе происшествия стояли суда аварийно-спасательной службы Северного флота. Погодные условия не позволили начать операцию по спасению подводников и мешали её проведению в дальнейшем. В итоге спасательная операция растянулась. 16, 17 и 18 августа российскими силами было предпринято несколько тщетных попыток проникнуть внутрь крейсера.

19 числа в 17:00 в спецвыпуске новостей телекомпании «РТР» показали выступление начальника штаба Северного флота Михаила Моцака, где тот озвучил: «отсутствие какой-либо информации с подводной лодки позволяет судить о том, что, видимо, критическое состояние личного состава наступило».

19 и 20 августа на помощь пришли норвежские и британские специалисты-глубоководники со спецоборудованием. С 20 по 22 августа норвежские водолазы смогли открыть люк девятого отсека. Он был заполнен водой.

На следующий день вице-адмирал Михаил Моцак официально обозначил факт гибели экипажа АПРК «Курск». 22 числа Владимир Путин объявил 23 августа днём общенационального траура по погибшим членам экипажа затонувшей подводной лодки.

О выживших после взрыва

Сигнал бедствия подавали с «Курска» 23 члена экипажа, которые смогли выжить после серии взрывов. В попытке уцелеть подводники под командованием капитана-лейтенанта Колесникова собрались в девятом отсеке. С собой они взяли гидрокомбинезоны, водолазное бельё, все дыхательные аппараты ИДА-59М, а также банки В-64 с пластинами для регенерации воздуха. Для жизнедеятельности имеющихся запасов кислорода, воды и пищи им должно было хватить на 8-10 дней. Но по официальным данным судмедэкспертов, которые проводили вскрытие тел, им удалось прожить от четырёх с половиной до восьми часов. Подобное заключение вызвало несогласие у некоторых авторитетных специалистов. Их анализ с учётом перестуков с моряками показал, что те были живы ещё около 16 с половиной часов.

Как долго родственники не могли похоронить близких и почему?

20 октября началась операция по подъёму тел. В течение 16 дней были подняты 12 погибших, среди которых нашли останки Дмитрия Колесникова, а с ним две записки. Первая с посланием жене, во второй — список выживших после взрыва. Они стали доказательством того, что на подлодке после взрывов были уцелевшие.

7 ноября работы на крейсере завершили, так как дальнейшее продвижение стало небезопасным из-за сильных завалов.

В 2021 году, после поднятия «Курса» на поверхность, обнаружили останки ещё 103 моряков. То есть из общего числа находившихся на борту людей в количестве 118 удалось достать тела только 115 человек. Последнего из них — мичмана Максима Вишнякова опознали в марте 2002 года, тем самым завершив процедуры опознания. Тела трёх подводников — командира отделения торпедистов матроса Ивана Нефедкова, механика БЧ-2 матроса Дмитрия Коткова и инженера завода «Дагдизель» Мамеда Гаджиева, так и не были найдены. В заключении военных экспертов говорится, что их фрагменты тел не сохранились, а могилой стало Баренцево море.

Что стало причиной трагедии?

По официальной версии, которую в 2002 году озвучила российская правительственная комиссия, подлодка «Курск» потерпела крушение в результате теплового взрыва компонентов топлива торпеды 65-76, породившего последующую детонацию.

Но в 2021 году в интервью с изданием «РИА Новости» адмирал Попов заявил, что трагедия произошла из-за столкновения с подлодкой НАТО. По его предположениям, иностранный корабль следил за российским судном. В результате близкого расположения и последующего «случайного» удара или при неожиданном манёвре «Курска», случилась авария, пришедшаяся на первый отсек. Повреждённый торпедный аппарат привёл к взрыву. Вода хлынула в носовой отсек. Лодка пошла ко дну. От ударной силы после приземления на грунт сработала «детонация всего торпедного запаса». Под разрушения от мощнейшего второго взрыва попали также второй, третий и четвёртый отсеки. Сигналы о бедствии, в его картине событий, подавала именно подлодка НАТО.

Почему никого не призвали к ответственности после случившегося?

В ходе следствия были выявлены нарушения в подготовке боевых учений, а также в проведении спасательной операции. Но причинно-следственной связи между нарушениями и гибелью подводников не обнаружили, в результате чего виновных в случившемся с подложкой «Курск» официально нет.

Адвокат Борис Кузнецов, представлявший интересы 55 семей погибших моряков, в беседе с «Коммерсантъ» отметил, «что следствие провело качественную работу, но не было доведено до конца — судебного разбирательства и наказания виновных». В 2004 году заинтересованные в расследовании случившегося лица пытались возобновить следствие, но заявка была отклонена. Через год родственники подводников с «Курска» обратились за помощью в Европейский суд по правам человека. Коллективным иском они просили обязать РФ выполнить глобальное расследование обстоятельств катастрофы с привлечением к уголовной ответственности виновных должностных лиц. Позже иск был отозван.

Семьи погибших моряков после трагедии получили квартиры, денежную компенсацию в размере 720 тысяч рублей и военную страховку — от 40 до 70 тысяч рублей в зависимости от воинского звания погибшего.