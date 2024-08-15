Советские фильмы про школу: что посмотреть с ребёнком перед началом учебного года?

Не все школьники с восторгом ждут начала нового учебного года. Подкорректировать ситуацию поможет соответствующая атмосфера, которую можно создать за просмотром советских фильмов. Это не только поможет детям настроиться на учебный лад, но и сплотит членов семьи за совместным просмотром. Ivbg составил топ-лист кинолент отечественного кинематографа прошлого века, где каждый сможет выбрать подходящий вариант скрашивания летнего вечера.

Первоклассница (1948)

Жанр: детский

В ролях: Наталья Защипина, Тамара Макарова, Татьяна Барышева и другие

Режиссёр: Илья Фрэз

История о том, как изменилась девочка Маруся Орлова, став первоклассницей. Обычный по меркам ребёнок, который мог и похулиганить, и покапризничать, под воздействием учительницы и влиянием новых подружек становится дисциплинированным и общительным учеником. Меняется и сама жизнь школьницы. Учёба привнесла в её интересные события и новые для героини ленты переживания.

«Республика ШКИД» (1966)

Жанр: комедия, драма, семейный

В ролях: Сергей Юрский, Юлия Бурыгина, Павел Луспекаев и другие

Режиссёр: Геннадий Полока

В экранизации одноименной повести Григория Белых и Леонида Пантелеева в центре сюжета стоит школа-интернат имени Достоевского. Воспитанники заведения — беспризорники, которые оказались на улице, называют её Республикой ШКИД. Привыкшие к уличным промыслам — воровству и разбоям, они не понимают, зачем им жить по режиму, учиться читать и слушаться взрослых. Но благодаря обезоруживающему доверию и интеллигентности педагогов ребята научились достоинству и смогли не потерять себя в период смутного времени.

«Внимание, черепаха!» (1970)

Жанр: комедия, семейный

В ролях: Галина Буданова, Алексей Ершов, Андрей Самотолкин и другие

Режиссёр: Ролан Быков

В фильме рассказывается история, в который пытливые юные умы проверяют обитательницу живого уголка первого «Б» класса на уязвимость. Желая выяснить, насколько прочен панцирь черепахи по кличке «Ракета», двое одноклассников решают её похитить, чтобы подложить под гусеницы танка. На спасение общей любимицы первоклассница Таня привлекла все силы и детей, и взрослых.

«Ох уж эта Настя» (1971)

Жанр: семейный, детский фильм

В ролях: Ирина Волкова, Татьяна Невская, Светлана Котикова и другие

Режиссёр: Юрий Победоносцев

Главная героиня картины — школьница Настя Рябинина, отличающаяся от сверстников слишком богатой фантазией. Девочка постоянно что-то выдумывает и рассказывает небылицы. В большинстве случаев это вызывает негодование взрослых, а также негативно воспринимается одноклассниками и старшей сестрой девочки. Зрителям при просмотре фильма предстоит узнать, где проходит тонкая грань между детской ложью и неуёмной фантазией. В ленте играет известная песня про лесного оленя.

«Точка, точка, запятая» (1972)

Жанр: комедия, семейный

В ролях: Сергей Данченко (II), Михаил Козловский, Юрий Никулин и другие

Режиссёр: Александр Митта

Ироничная комедия «Точка, точка, запятая» на примере школьника Леши показывает, что иногда для раскрытия талантов нужен толчок. По сюжету главный герой предстаёт перед зрителями в амплуа застенчивого подростка. С появлением в классе новенькой отличницы Жени всё меняется. Дружба между двумя одноклассниками помогает Леше перестать лениться и найти в себе несколько полезных качеств, которые приведут его к заветной мечте — признанию в школьном обществе.

«Розыгрыш» (1976)

Жанр: мелодрама, мюзикл

В ролях: Дмитрий Харатьян, Евгения Ханаева, Наталья Вавилова и другие

Режиссёр: Владимир Меньшов

Лёгкий и душевный фильм, где показаны основные житейские ситуации, в которые попадают ученики девятого «Б». Ребята начинают взрослеть, оставаясь при этом под опекой взрослых. В картине затрагивается весь спектр проблем, знакомых и современным школьникам: конфликт поколений, потребность творческой реализации, проблема предательства и даже личных денег. Герои ленты подшучивают над учителем, срывают контрольную, борются за лидерство и просто живут.

«Когда я стану великаном» (1978)

Жанр: мелодрама

В ролях: Михаил Ефремов, Лия Ахеджакова, Наталья Сеземан и другие

Режиссёр: Инна Туманян

Восьмиклассник Петя Копейкин пишет стихи и комплексует из-за низкого роста и внешности. Влюбленность в одноклассницу Машу, который нравится совсем другой человек, только добавляет тревог. Несмотря на это, благодаря своей начитанности главный герой отличается остроумием и благородностью. Выбрав примером для подражания действующее лицо пьесы Эдмона Ростана, школьник в своих поступках равляется на Сирано де Бержерака. А это приводит к положительным результатам.

«4:0 в пользу Танечки» (1982)

Жанр: комедия, семейный

В ролях: Наталия Флоренская, Андрей Мягков, Светлана Немоляева, Евгения Ханаева и другие

Режиссёр: Радомир Василевский

История разворачивается в обычной средней школе. В пятый «Б» класс, который преподаватели между собой величают «пятый буйный», приходит молодая классная руководительница — Татьяна Ивановна. Ребята сразу прозвали её «Танечкой» и решили устроить ей испытательный срок. Однако учительница не растерялась и включилась в игру.

«Чучело» (1983)

Жанр: драма, экранизация, социальная драма

В ролях: Кристина Орбакайте, Юрий Никулин, Елена Санаева и другие

Режиссёр: Ролан Быков

В драме Ролана Быкова, снятого по мотивам одноименной повести Владимира Железникова, поднимается актуальная и по сей день проблема — травля «белой вороны» одноклассниками. Главной героиней стала шестиклассница Лена, которая мужественно и самоотверженно борется с детской жестокостью, сталкиваясь с подлостью и предательством.

«Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные» (1983)

Жанр: комедия, мюзикл

В ролях: Егор Дружинин, Дмитрий Барков, Инга Ильм и другие

Режиссёр: Владимир Алеников

В ленте показана история двух друзей-третьеклассников, которые совсем не похожи между собой: один — скромный и застенчивый, другой — выдумщик и балагур. Это не мешает им дружить, хулиганить, влюбляться, валять дурака и постоянно попадать в истории, успешно выпутываясь из них.

В список не вошли и другие советские фильмы, достойные внимания: четырёхсерийный «Большая перемена» (1973-1973), «Приключения Электроника» (1979), «Гостья из будущего» (1984), «Школьный вальс» (1977), «Всё наоборот» (1981), «Чудак из пятого Б» (1972), «Доживем до понедельника» (1968), «Ключ без права передачи» (1976), «Вам и не снилось…» (1980), «Сказка о потерянном времени» (1964) и прочие.