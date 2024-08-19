19 августа 1883 года родилась французский модельер, основательница известного Дома моды Габриэль Шанель. Прожив 87 лет, выдающаяся женщина оставила после себя миру маленькое чёрное платье, брючный женский костюм и понимание, что элегантность недостижима без удобства. Как икона стиля добилась всеобщего признания и какие трудности встречались на пути Шанель, рассказываем в нашем материале. Предыстория Габриэль Бонёр Шанель появилась на свет 19 августа 1883 года в бедной семье, которая проживала в провинциальном городке Сомюр. Именем Габриэль новорождённую нарекли в честь медсестры, принимавшей роды. Отец, Альбер Шанель, был ярмарочным торговцем, а мать, Эжени Жанна Деволь Шанель, работала прачкой в благотворительной больнице. У четы, помимо её, было ещё пять детей — старшая дочь Жюли, Альфонс, Антуанетта, Люсьен и Огюстен, который прожил всего шесть месяцев. Большая семья ютилась в однокомнатной квартире. В 11-летнем возрасте девочка осталась без матери. Жанна умерла в возрасте 32 лет из-за изнурительной работы и частых родов. Отец через неделю после похорон отправил дочерей — в приют при монастыре. Впитывание чётких линий Считается, что этот этап жизни легендарного модельера сыграл огромную роль в формировании будущего восприятия гения моды. Именно там юная Шанель научилась шить. А лаконичные чёрно-белые одежды монахинь с чёткими прямыми линиями кроя отложились в сознании Габриэль. Позже они стали её визитной карточкой. Трудное детство и юность воспитали в Шанель находчивость и ярко выраженный инстинкт выживания. Позднее в интервью она искажала свою биографию того времени. Указывала, что родилась на 10 лет позже, а после смерти матери проживала у тётушек. Неудавшаяся певческая карьера и уход в моду

В 18 лет девушка переехала в пансион в Мулене, где устроилась швеёй в элитный магазин. По совместительству она подрабатывала певицей в кабаре, с особой любовью исполняя песни — «Ko Ko Ri Ko» и «Qui qu’a vu Co». Согласно одной из версий, именно благодаря первой к ней привязалось прозвище «Коко», которое она не особо любила. Пытаясь выбраться из захолустного городка, девушка отправилась на модный курорт Виши, где планировала построить карьеру певицы. Несмотря на обаяние, певческий голос не подходил возможным работодателям. Со сценой пришлось распрощаться. Габриэль вернулась обратно. Уже тогда и на протяжении всей последующей жизни у женщины было множество поклонников.

В Мулене Коко привлекла внимание Этьена де Бальсана. Богатый наследник и коннозаводчик сделал юную певицу своей фавориткой. В 1906 году Шанель переехала в его замок рядом с Парижем, где прожила три года. В отношениях с ним она выбралась из нищеты, научилась ездить верхом, получила знания светского этикета и распрощалась с карьерой певицы, на которую возлагала большие надежды. Обилие вечеринок, в которых участвовали сливки парижского общества, дало возможность Коко оценить местную моду и завести полезные знакомства.

Насмотренность на шляпки того времени привели к тому, что Шанель начала переделывать их в свою интерпретацию головного убора со строгими линиями. Дамы из окружения Бальсана оценили лаконичность изделий, вызвав на те спрос. Сама же Коко одевалась в вещи Этьена: брюки для верховой езды, тельняшки и спортивные джемпера. Так появился первый костюм «от Шанель». Модель также пришлось по вкусу женскому обществу, что навело искусную мастерицу на мысль об открытии своей мастерской.

Первые шаги к мечте и большая любовь

К 1909 году Коко перебиралась в Париж в качестве модистки в квартиру на бульваре Мальзерб, принадлежащую Этьену. Там и появилась первая мастерская. Но главной целью стало открытие своего дела. Осуществить мечту помог приятель Бальсана, англичанин Артур Эдвард Кэйпел, которого друзья величали «Бой». Сильные чувства вспыхнули между молодыми людьми ещё при сожительстве Габриэль с Этьеном. Они встречались на протяжении девяти лет. В 1918 году «Бой» Кэйпел женился на другой, но отношения с Коко продолжил до своей гибели. 32-летний мужчина погиб в автомобильной аварии в декабре 1919 года, предположительно направляясь на Рождество к Шанель. После его смерти женщина с трудом пришла в себя.

За время отношений с Артуром при его поддержке Коко в 1910 году открыла свой первый бутик по улице Камбон, 31, напротив отеля «Ритц». Магазин дал ей возможность выставлять на продажу авторские вещи, проводя эксперименты с фасонами и стилями. Он работает по сей день. Через два года её шляпки прославила театральная актриса Габриэль Дорзиа, надев их на сцене и использовав в фотосессии для журнала. В 1913 году у Шанель открылся второй бутик в курортном городе Довиль, где молодые люди часто отдыхали вместе. В этот же период презентована первая коллекция женской одежды для занятий спортом прет-а-порте. Для пошива использовали трикотаж. В магазине кроме спортивной одежды, продавались шляпы, куртки, фланелевые блейзеры, прямые льняные юбки, свитера, пиджачные костюмы и матросские блузы.

Модная революция

Ещё будучи в отношениях с Кэйпелом, Коко удалось провернуть переворот в моде. Она сшила юбку, кардиган и пуловер из джерси, используемого в то время исключительно для пошива нательного белья для мужчин и носочно-чулочной продукции. Выбор пал именно на этот материал в результате нехватки материалов и мобилизации женщин из-за Первой Мировой войны. Особую популярность принесли силуэты с простыми и мягкими линиями, которые Шанель противопоставила корсетам и кринолинам. Так появился простой, более удобный и менее дорогой образ. Он требовал меньше сил и времени для одевания и снятия, позволяя женщинах чувствовать себя свободными и энергичными.

В 1915-ом начал работу её первый Дом моды на фешенебельном курорте Биарриц, а ещё через три в Париже открылся второй. Это принесло Шанель статус кутюрье. С подачи Коко платья стали короче, а линия талии более свободной. Подчёркивая своё равнодушие к драгоценностям, она ввела в моду бижутерию. Шанель утверждала, что украшений не может быть много.

В 1917 году по воле случая новатор ввела в моду короткие волосы. По рассказам, однажды у Коко взорвалась газовая колонка, опалив ей локоны. Недолго думая, женщина взяла ножницы, остригла косы и с гордостью вывела себя в люди в новом амплуа. Так появилась новомодная стрижка a la garcon. В тот же год Шанель познакомилась с Мисей Серт. Дружба продолжалась долгие годы. По словам Коко, без своей приятельницы она так бы и умерла «полной идиоткой».

Через два года — к 1919-му, компания Chanel получила официальную регистрацию.

Chanel № 5

Считается, что из депрессии после трагичной кончины любимого мужчины кутюрье вывел Великий князь Дмитрий Павлович Романов — кузен Николая II. Несмотря на восьмилетнюю разницу в возрасте, у них завязался роман. Именно Дмитрий Павлович представил Коко парфюмера Эрнеста Бо. После знакомства у Шанель появилась необычная для домов моды идея — создание собственной линии духов. Так из-под руки парфюмера по её заказу в 1921 году появились легендарные Chanel № 5. Композиция аромата состояла из 80 ингредиентов, где самыми «читаемыми» стали: верхушка пирамиды — иланг-иланг, альдегиды, нероли, лимон и бергамот; ноты сердца — жасмин, ирис, корень ириса, роза и ландыш; базовые ноты — сандал, амбра, мускус, пачули, ваниль, ветивер и дубовый мох.

Дружба и меценатство

Особою роль в возвращении Габриэль к жизни из омута скорби сыграла чета Серт. Они ввели Коко в высшие круги творческой элиты, дав возможность наблюдать за рождением гениальных картин и стихов, напитываясь творческой атмосферой. Шанель познакомилась с художниками Пабло Пикассо и Сальвадором Дали, драматургом Жаном Кокто и поэтом Пьером Реверди. С последним икону стиля связывала романтическая связь, которая позже перешла в крепкую дружбу. Её финансовую поддержку получили оба художника.

Мися также свела подругу с организатором балетных «Русских сезонов» — Сереем Дягилевым. Позже Коко спонсировала постановку «Весны священной», вливаясь в культурные проекты. Помощь со стороны Шанель была оказана и композитору Игорю Стравинскому. Он был приглашён на виллу Коко вместе с семьёй, где им предоставили полный пансион.

Символика бренда

В 1925 году появился известный логотип бренда Шанель из двух переплетённых букв «С», нанесённый на флакон духов. С 1926-го его стали помещать на всю продукцию бренда. По официальной версии, его придумала сама основательница. Есть версия, что на символику логотипа повлиял витраж в часовне зала монастыря в Обазине, где жила Коко в юности.

В тот же период Габриэль познакомилась с британским аристократом Хью Гровенором, герцогом Вестминстерским. Вместе с ним она много путешествовала и не знала ни в чём нужды. В дар возлюбленной герцог преподнёс дом в Лондоне и участок земли на Лазурном берегу, где Шанель построила виллу.

Вечная классика

В 1926 году появилось знаменитое маленькое чёрное платье, которое считается эталоном элегантности по сей день. Чёрный цвет предполагал использование одежды в любой сезон при различных обстоятельствах. Элемент гардероба отличали простой полукруглый вырез, длинные узкие рукава, подол, закрывающий колени, и отсутствие лишних деталей — бахромы, пуговиц и оборок. Секрет успеха в том, что платье подчеркивало индивидуальные черты своей владелицы. Его могли позволить себе все слои населения, в том числе с низким доходом. Предполагалось, что при комбинации с аксессуарами маленькое чёрное платье можно использовать для создания любого нужного образа. За несколько месяцев мода на этот элемент гардероба облетела весь мир.

В 1920-х годах Дом Шанель производил платья из бисера, а Коко создала ансамбль из двух или трёх предметов одежды — «костюм Шанель», который стал формой стиля на вторую половину дня. С 1923 года по 1937 кутюрье по совместительству с основной деятельностью своих предприятий занималась разработкой танцевальных нарядов для Русских балетов. В 1930-х взялась за выпуск удлинённых вечерних платьев.

Спад популярности и критика

В начале 1930-х Шанель после знакомства с кинопродюсером Сэмюэлем Голдвином начала разработку костюмов для голливудских звёзд. Сумма гонорара составляла миллион долларов. В нарядах от кутюрье ходили такие знаменитости того времени, как Глория Свенсон, Грета Нарбо и Марлен Дитрих. Но в какой-то момент мода снова попала под изменения, что повлияло на репутацию Шанель. Её потеснила конкурентка — дизайнер Эльза Скиапарелли. Все попытки вернуть себе положенное место потерпели неудачу.