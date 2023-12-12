Шарнирные куклы как произведения искусства: что известно о новой коллекции сестёр Поповых?

Известные на весь мир сёстры Поповы с 2005 года радуют ценителей прекрасного своими авторскими куклами Popovysisters. Для последней лимитированной коллекции украшения были изготовлены в Выборге. Редакции удалось пообщаться с сестрами-искусницами Екатериной и Еленой, а также руководителем производства Auris Jewellery и ювелиром, который изготавливал украшения для этих кукол, Владиславом Суровежко. Задействованные лица рассказали, как проходило создание новых творений в сфере моды и искусства.

Что представляет собой новая лимитированная коллекция?

Благодаря сотрудничеству Popovysisters и Auris Jewellery на свет появились две 40-сантиметровые авторские шарнирные куклы, облачённые в ювелирные изделия из золота. Работа над ними заняла почти целый год. В ювелирный набор обеих кукол вошли: браслет, банан для пупка, кольцо-кликер с цепочкой, пояс, бодичейн, топ для микродермала, украшение-подвеска для чулок, штанги для сосков.

«Две куклы, сделанные в коллаборации в Auris, продолжают нашу коллекцию «Пернатый змей». Они связаны с элементом воды. Мы назвали их Ocean и Amazonas. Сама коллекция «Пернатый Змей» объединяет в себе несколько символов пробужденного сознания. Ocean символизирует высшее сознание — неразделимое с индивидуальным сознанием, как капля и океан. Она олицетворяет собой божественную природу во всем. Amazonas названа в честь величественной и легендарной реки Амазонки, которая является главной артерией, дающей жизнь амазонским джунглям. Там по сей день есть племена, владеющие и передающие традицию работы с растениями силы. Куколки одеты в украшения из золота и кристаллов по мотивам украшений каменных богинь в древних индийских барельефах и скульптурах. Головы их венчает нимб — символ просветленного сознания и святости», рассказала Елена Попова.

Показ новых творений состоялся 4 ноября во флагманском бутике AURIS MOSCOW на Новом Арбате в Москве. На экспозиции авторские куклы Popovysisters for Auris Jewellery пробудут до нового года. Затем их продадут на аукционе.

С чего началось сотрудничество?

Владислав поведал, что давно был подписан на Екатерину и Елену в социальных сетях. Друг как-то порекомендовал сходить на их выставку, которая проходила в музее современного искусства «Эрарта». Совету ювелир последовал и посетил мероприятие. Результатом похода стал восторг, который способствовал тому, что Владислав связался с девушками.

«Мы списались в соцсетях и очень быстро нашли общий язык. Так и родилась идея о совместной работе. Идея, разработка и реализация заняли почти год», — рассказал он.

Елена отметила, что сперва они с сестрой изучили ассортимент топов в Auris, а затем вместе с Владиславом выбрали несколько элементов для украшений кукол.

«По нашим эскизам Влад начал собирать украшения и изобретать крепления. В течение года мы совместно работали над двумя новыми куколками. Без спешки и очень последовательно. Владу удалось блестяще воплотить наши идеи в жизнь! Он продумал до мелочей, как всё будет одеваться и каким образом крепиться на куклах».

О создании украшений и сложностях процесса

Сёстры рассказали, что «не всё получалось с первого раза как задумывалось». Несмотря на это, торопливость в процессе работы отсутствовала. Изготовление новых куколок проходило «без напряжения». «Всё с удовольствием доводили до идеала».

«Идея, концепция и наброски были от сестёр. В мою задачу входило реализовать их задумку с возможностью предлагать что-то своё, но без отступления от основной концепции коллекции. Я реализовал её со своим виденьем, с незначительными визуальными отступлениями и со значительными техническими дополнениями. Так вышло, что наше общее виденье срезонировало. Идея и реализация срослись очень органично», — отметил Владислав Суровежко.

В процессе реализации идеи было несколько сложностей. Основная заключалась в том, что украшения должны были сидеть как на реальной плоти и не топорщиться. Куклы же были изготовлены из специального полимера, то есть загвоздка оказалась в упругости и непродавливаемости материала.

«Кольца должны были надеваться на пальцы и не болтаться. На настоящий палец, когда вы одеваете кольцо, оно держится за счёт соприкосновения с кожей. Полимер — гладкий. Нужно было придумывать какие-то пружины», — пояснил собеседник ivbg.ru.

Главных принцип сестёр Поповых — шарнирную игрушку можно переодевать. В связи с этим возникла необходимость создания системы крепления украшений на куклах, которая позволяла бы снять и заново одеть золотое убранство. И последней незначительной, по словам Владислава, сложностью стала надобность в измерении оптимальной длины цепей, чтобы они красиво висели, но не болтались хаотично.

«Мы несколько раз встречались. Рисовали. Обменивались идеями. После сестры прислали мне сначала несколько элементов своих кукол, а затем манекен куклы целиком. С этим манекеном я и работал. На нём примерял все элементы и украшения. Поэтому на финальных изделиях украшения сидят идеально», — рассказал руководитель производства.

В некоторые элементы украшений были вставлены камни размером 0,6 миллиметров. Для их закрепки пришлось изготовить миниатюрные инструменты — корневертки и крошечные посадочные фрезы.

«Также пришлось изготавливать каркас для куклы, чтобы в условиях производства можно было примерять элементы украшений и крутить куклу», — отметил ювелир.

Компания Auris Jewellery зарегистрирована в Выборге. Там же расположено её производство, где и было изготовлено сверкающее великолепие для кукол. Помимо этого, компания имеет монобрендовый флагманский бутик на Новом Арбате в Москве и мультибрендовый магазин-студию «Сент-Скальпельбург» на Лиговском проспекте в Северной столице.

«У нас производство полного цикла. Все украшения для бренда Auris Jewellery полностью изготавливаться в Выборге: от эскиза, 3D-разработки и до закрепки камней. Украшения для коллаборации с сёстрами Поповыми тоже были полностью изготовлены в Выборге», — пояснил руководитель производства в Выборге.

Почему выбор пал именно на золото?

«Золото крепко связано с концепцией коллекции «Пернатый змей». Именно этим благородным металлом украшали божеств в разных культурах мира в различные временные отрезки. Золотом декорируют нимбы святых на иконах. В коллекции этот металл выступает связующим звеном, неким намеком на святость, на просветленное пробудившееся сознание, чему и посвящена эта коллекция», — поделилась Елена.

Второй причиной стала инертность металла и его визуальные свойства. Компания Auris Jewellery специализируется на производстве украшений для пирсинга. Владислав, являясь её соучредителем, пояснил, что украшения для пирсинга могут быть только из максимально инертных металлов. Допускается использование золота и платины. Именно с этими металлами компания преимущественно и работает.