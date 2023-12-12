Шарнирные куклы как произведения искусства: что известно о новой коллекции сестёр Поповых?

Известные на весь мир сёстры Поповы с 2005 года радуют ценителей прекрасного своими авторскими куклами Popovysisters. Для последней лимитированной коллекции украшения были изготовлены в Выборге. Редакции удалось пообщаться с сестрами-искусницами Екатериной и Еленой, а также руководителем производства Auris Jewellery и ювелиром, который изготавливал украшения для этих кукол, Владиславом Суровежко. Задействованные лица рассказали, как проходило создание новых творений в сфере моды и искусства.
Что представляет собой новая лимитированная коллекция?
Благодаря сотрудничеству Popovysisters и Auris Jewellery на свет появились две 40-сантиметровые авторские шарнирные куклы, облачённые в ювелирные изделия из золота. Работа над ними заняла почти целый год. В ювелирный набор обеих кукол вошли: браслет, банан для пупка, кольцо-кликер с цепочкой, пояс, бодичейн, топ для микродермала, украшение-подвеска для чулок, штанги для сосков.
Показ новых творений состоялся 4 ноября во флагманском бутике AURIS MOSCOW на Новом Арбате в Москве. На экспозиции авторские куклы Popovysisters for Auris Jewellery пробудут до нового года. Затем их продадут на аукционе.
С чего началось сотрудничество?
Владислав поведал, что давно был подписан на Екатерину и Елену в социальных сетях. Друг как-то порекомендовал сходить на их выставку, которая проходила в музее современного искусства «Эрарта». Совету ювелир последовал и посетил мероприятие. Результатом похода стал восторг, который способствовал тому, что Владислав связался с девушками.
Елена отметила, что сперва они с сестрой изучили ассортимент топов в Auris, а затем вместе с Владиславом выбрали несколько элементов для украшений кукол.
О создании украшений и сложностях процесса
Сёстры рассказали, что «не всё получалось с первого раза как задумывалось». Несмотря на это, торопливость в процессе работы отсутствовала. Изготовление новых куколок проходило «без напряжения». «Всё с удовольствием доводили до идеала».
В процессе реализации идеи было несколько сложностей. Основная заключалась в том, что украшения должны были сидеть как на реальной плоти и не топорщиться. Куклы же были изготовлены из специального полимера, то есть загвоздка оказалась в упругости и непродавливаемости материала.
Главных принцип сестёр Поповых — шарнирную игрушку можно переодевать. В связи с этим возникла необходимость создания системы крепления украшений на куклах, которая позволяла бы снять и заново одеть золотое убранство. И последней незначительной, по словам Владислава, сложностью стала надобность в измерении оптимальной длины цепей, чтобы они красиво висели, но не болтались хаотично.
В некоторые элементы украшений были вставлены камни размером 0,6 миллиметров. Для их закрепки пришлось изготовить миниатюрные инструменты — корневертки и крошечные посадочные фрезы.
Компания Auris Jewellery зарегистрирована в Выборге. Там же расположено её производство, где и было изготовлено сверкающее великолепие для кукол. Помимо этого, компания имеет монобрендовый флагманский бутик на Новом Арбате в Москве и мультибрендовый магазин-студию «Сент-Скальпельбург» на Лиговском проспекте в Северной столице.
Почему выбор пал именно на золото?
Второй причиной стала инертность металла и его визуальные свойства. Компания Auris Jewellery специализируется на производстве украшений для пирсинга. Владислав, являясь её соучредителем, пояснил, что украшения для пирсинга могут быть только из максимально инертных металлов. Допускается использование золота и платины. Именно с этими металлами компания преимущественно и работает.