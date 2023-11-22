Петербургские конструкторы создали робота для очистки кораблей от водорослей

Ученые Петербургского государственного морского технического университета создали робота, который способен чистить корпуса судов от водорослей и микроорганизмов.
Из-за загрязнений подводной части судов страдают мореходные качества и увеличивается расход топлива. Возникает угроза нарушения экологического баланса каждой конкретной акватории, ведь судно переносит с собой микроорганизмы.
Чисткой судов занимаются водолазы. Предложено решить проблему с помощью робота, который будет перемещаться по корпусу судна, очищая поверхность.
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07.08.2023 1940