Петербургские конструкторы создали робота для очистки кораблей от водорослей

Ученые Петербургского государственного морского технического университета создали робота, который способен чистить корпуса судов от водорослей и микроорганизмов.

Из-за загрязнений подводной части судов страдают мореходные качества и увеличивается расход топлива. Возникает угроза нарушения экологического баланса каждой конкретной акватории, ведь судно переносит с собой микроорганизмы.

Чисткой судов занимаются водолазы. Предложено решить проблему с помощью робота, который будет перемещаться по корпусу судна, очищая поверхность.