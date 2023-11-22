В ЦБ обеспокоены ростом числа россиян с 3 и более кредитами

На эту категорию заемщиков приходится почти половина всей задолженности по банковским кредитам.

В Банке России обеспокоены увеличением числа заемщиков с тремя и более кредитами.

Если раньше у ипотечного заемщика чаще не было необеспеченного кредита, чем был, то сейчас это характерно для восьми из 10 граждан, берущих ипотеку, — заявила директор Департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.

В беседе с «Известиями» Данилова заявила, что стабилизировать ситуацию должны надбавки в ипотеке и ужесточение макропруденциальных лимитов с 1 октября.

Ранее россиянам рассказали, когда могут снизиться ставки по ипотеке.