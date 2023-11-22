Россиянам с низкими доходами и детьми напомнили, какие выплаты можно получать

Существуют два вида ежемесячных выплат для малообеспеченных семей с детьми.

Первое — пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Его могут оформить неработающие или неполностью занятые родители. Если оба родителя работают полный день, пособие может получать другой близкий родственник.

Также россияне с низкими доходами могут претендовать на единое ежемесячное пособие. Получить его могут как работающие, так и неработающие по уважительной причине члены семьи. Однако совместить его с пособием по уходу за ребенком до 1,5 лет могут только работающие родители.

Тем временем в ЦБ признались, что обеспокоены ростом числа россиян с 3 и более кредитами.