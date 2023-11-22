В Петербурге задержан мошенник международного масштаба

Иностранец скрывался от правосудия на родине в России.

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали 37-летнего гражданина соседнего государства, объявленного в международный розыск.

Его обвиняют в мошенничестве на родине — он оформлял на имена соотечественников кредиты без их ведома, подделывая подписи. Общая сумма незаконно полученных им кредитных средств эквивалентна 3 850 000 рублей.

По данным ivbg.ru, подозреваемый перечислил деньги на свой счет, присвоил и потратил их на личные нужды, причинив потерпевшим ущерб в особо крупном размере. Затем он скрылся от правоохранительных органов в Россию.

Задержанный доставлен в отделение полиции Петербурга для передачи стране, объявившей в розыск.