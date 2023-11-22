Подъезд к Шлиссельбургу от Мурманского шоссе станет значительно светлее

На дороге началось строительство искусственного освещения. Работы будут завершены к середине следующего года.

«В общей сложности строители смонтируют почти 200 опор с фонарями, чтобы единственный путь к старинному городу стал комфортнее в любое время суток», — рассказали в областном правительстве.

Напомним, что в прошлом году дорогу к городу от Мурманского шоссе протяжённостью почти 6 километров отремонтировали в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Здесь был уложен новый асфальт, укреплены обочины, сделаны новые остановки и нанесена разметка.

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Для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор». Также у областных дорожников есть телеграмм канал.