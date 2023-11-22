В команде было 12 человек.

Спортсмены Ленинградской области успешно выступили на прошедшем в Москве Кубке России по ушу «Связь поколений». В соревнованиях приняли участие около 700 ушуистов из 42 регионов России, а также спортсмены из Китая, передает «47news».

Среди призёров от Ленобласти — Арина Митяева, Мария Торопова, Александра Купцова, Ульяна Мочалова, Анна Кильгянкина, Ксения Бедулина, Дмитрий Абашин, Александра Куприянова, Дмитрий Иванов и Валерия Романюк.

В ближайших планах команды — подготовка к отборочным соревнованиям на чемпионат России по ушу.