Небольшой снег и до -8°C – погода в Ленобласти на 24 ноября

Автор: Гузель Галимова
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В пятницу, 24 ноября, в Ленобласти будет облачно.

Ожидается небольшой, местами умеренный снег. Ветер ночью юго-восточный, восточный, днем восточный, северо-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха в течение суток -3…-8°C, ночью местами столбики термометров покажут до -11°C.

На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.

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16.11.2023 193
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