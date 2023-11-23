Ленобласть выкупит участки у ТЦ «Мега» для строительства развязки в Кудрово

В 2024 году Ленинградская область планирует выкупит земельные участки у торгового центра «Мега Дыбенко» для продолжения строительства развязки с Мурманским шоссе для подъезда к ТПУ «Кудрово».

Благодаря смене собственника земельные участки получится выкупить по оценочной стоимости.

Фото: Александр Дрозденко, t.me/drozdenko_au_lo Фото: Александр Дрозденко, t.me/drozdenko_au_lo Фото: Александр Дрозденко, t.me/drozdenko_au_lo

Фото: Александр Дрозденко, t.me/drozdenko_au_lo

23 ноября губернатор Ленобласти Александр Дрозденко встретился с первым вице-президентом Газпромбанка Константином Цициным. Стороны подтвердили свои обязательства по объекту, в том числе — объемы софинансирования строительства.