Ленобласть выкупит участки у ТЦ «Мега» для строительства развязки в Кудрово

В 2024 году Ленинградская область планирует выкупит земельные участки у торгового центра «Мега Дыбенко» для продолжения строительства развязки с Мурманским шоссе для подъезда к ТПУ «Кудрово».
Благодаря смене собственника земельные участки получится выкупить по оценочной стоимости.
Фото: Александр Дрозденко, t.me/drozdenko_au_lo
Фото: Александр Дрозденко, t.me/drozdenko_au_lo
Фото: Александр Дрозденко, t.me/drozdenko_au_lo
Фото: Александр Дрозденко, t.me/drozdenko_au_lo
23 ноября губернатор Ленобласти Александр Дрозденко встретился с первым вице-президентом Газпромбанка Константином Цициным. Стороны подтвердили свои обязательства по объекту, в том числе — объемы софинансирования строительства.
Вам будет интересно
Правительство Санкт-Петербурга планирует направить 93 миллиарда рублей на строительство метро в ближайшие три года. В 2024 году на эти цели...
31.10.2023 102