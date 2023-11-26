Говядина к Новому году подорожает еще на 7-10%

Стоимость говядины к новогодним праздникам вырастет еще как минимум на 7-10%.

По словам гендиректора Национального союза производителей говядины Романа Костюка, говядина всегда было дорогим продуктом, прежде всего из-за сложностей в производстве. Одной из причин роста цен на данный вид мяса эксперт называет падение его производства из-за сокращения поголовья крупного рогатого скота. Также росту цен поспособствует предновогодний период.

По подсчетам Росстата, в сентябре говядина на кости стоила в среднем 506 рублей за кг, а бескостная — 683 рубля. При этом годом ранее за первую нужно было отдать около 475 рублей, а за вторую — 657.

Росстат еще месяц назад сообщал о подорожании мяса на 7,9% только за неделю. Тогда отметился рост цен на свинину и говядину. Также куриное мясо подорожало в 71 субъекте РФ.