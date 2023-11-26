Половина компаний в России намерена повысить зарплаты сотрудникам

Половина российских компаний и фирм планирует повысить заработные платы своим сотрудникам.
Об этом свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru.
Согласно данным, 28% опрошенных компаний не планируют индексировать оклады работников, каждый пятый работодатель (22%) пока не принял окончательное решение по этому вопросу.
Среди самих работников на повышение или индексацию в 2024 году рассчитывают 49%. По данным опроса, 5% респондентов не ждут повышения зарплаты, поскольку недавно его получили, еще 3% сограждан не рассчитывают на прибавку в связи с тем, что работают недавно.
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