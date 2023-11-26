Сильный снег и метель обрушатся на Ленобласти 27 ноября

Облачная с прояснениями погода ждет жителей Ленобласти 27 ноября.
Ночью в большинстве районов пройдет небольшой снег. Днем ожидается снег, местами сильный, в отдельных районах метель. Ветер северо-восточный, северный умеренный, днем с порывами до сильного.
Температура воздуха ночью -10…-15°C, местами до -18°C, днем -4…-9°C. На дорогах гололедица, днем снежный накат.
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