Сильный снег и метель обрушатся на Ленобласти 27 ноября

Автор: Гузель Галимова
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Облачная с прояснениями погода ждет жителей Ленобласти 27 ноября.

Ночью в большинстве районов пройдет небольшой снег. Днем ожидается снег, местами сильный, в отдельных районах метель. Ветер северо-восточный, северный умеренный, днем с порывами до сильного.

Температура воздуха ночью -10…-15°C, местами до -18°C, днем -4…-9°C. На дорогах гололедица, днем снежный накат.

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Сильный снег и метель обрушатся на Ленобласти 27 ноября снег, погода, метель, Ленобласть
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02.11.2023 260
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