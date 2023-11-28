Компания из Кировского района погасила долги по зарплате на 13 млн рублей

В Ленинградской области после вмешательства прокуратуры компания из Кировского района погасила задолженность по заработной плате перед 93 сотрудниками.
Предприятие не выплачивало зарплату работникам с сентября 2022 года по август 2023 года. Сумма долга превысила 13 миллионов рублей.
Кировская городская прокуратура выявила нарушения и внесла представление руководителю организации, которое было рассмотрено и удовлетворено. Директора компании также привлекли к административной ответственности.
В Кировский городской суд направлены 27 исковых заявлений о взыскании задолженности по оплате труда и компенсации причиненного морального вреда. Компания погасила долги перед всеми работниками.
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07.08.2023 1960