Компания из Кировского района погасила долги по зарплате на 13 млн рублей

Автор: Сергей Агутин
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В Ленинградской области после вмешательства прокуратуры компания из Кировского района погасила задолженность по заработной плате перед 93 сотрудниками.

Предприятие не выплачивало зарплату работникам с сентября 2022 года по август 2023 года. Сумма долга превысила 13 миллионов рублей.

Кировская городская прокуратура выявила нарушения и внесла представление руководителю организации, которое было рассмотрено и удовлетворено. Директора компании также привлекли к административной ответственности.

В Кировский городской суд направлены 27 исковых заявлений о взыскании задолженности по оплате труда и компенсации причиненного морального вреда. Компания погасила долги перед всеми работниками.

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