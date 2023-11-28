Как без весов и подсчета калорий определить безопасную порцию еды для похудения?

Худеющим иногда необходимо строго следить за калориями, взвешивая продукты для приемов пищи. Но это не всегда удобно. Эксперты Роспотребнадзора рассказали, как с помощью рук определить порцию еды, которая нужна для похудения.

Каждый день человеку нужно 3-4 порции сложных углеводов, 4-5 порций овощей и зелени, 1-2 порции ягод и фруктов, 2-3 порции белка и 2-3 порции жиров, сообщают в Роспотребнадзоре.

Одна порция злаков – это примерно чашка продукта или человеческий кулак. Овощей и фруктов для порции нужно столько же, для удобства используется один конкретный фрукт или плод.

Идеальная порция мяса, рыбы, курицы и творога размером с вашу ладонь в длину и с мизинец в толщину. По орехам – горсти в день будет достаточно.

Дневную норму масла следует измерять столовыми приборами: столовая ложка растительного, чайная – сливочного. Врачи рекомендуют пить по 30 миллилитров на каждый килограмм собственного веса. И если от такого количества появляется отек, можно снизить норму.