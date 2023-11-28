Что еще может подорожать в России после бензина и курицы?

По словам директора центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгия Остапковича, уже месяц-полтора в России растут цены. Сначала выросла цена на бензин, затем на курицу и яйца.

По словам эксперта, в ближайшее время могут подорожать гречка и масло, сообщает Ura.ru. Издание ссылается на данные от 20 ноября, согласно которым инфляция составила 0,2 % в неделю после 0,3 % и 0,28 % в предыдущие недели.

Годовая инфляция в 16-17 % возможна, если недельный рост цен будет на уровне 0,3 %. Даже при замедлении до 0,2 % годовая инфляция может достичь 11 %. Это выше целевого уровня ЦБ в 4 %.