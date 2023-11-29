За кражи в коттеджах Ленобласти задержаны двое иностранцев. При обысках обнаружены 13 наручных часов, доллары, евро, парфюмерия

Автор: Сергей Агутин
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Двое 42-летних уроженцев Молдовы задержаны в автомобиле соотечественника возле платформы 68-й километр в Лебяженском поселении Ломоносовского района. Мужчин подозревают в кражах из коттеджей.

По предварительным данным, двумя днями ранее подозреваемые проникли в таунхаус на улице Ленинградской в Сосновом Бору и украли украшения стоимостью около 260 тысяч рублей.

В начале ноября хозяева коттеджа на улице Колокольной в Низино обнаружили пропажу драгоценностей, часов, 3,5 млн рублей, $10 тысяч и €4000. Затем об украденных украшениях стоимостью около 200 тысяч рублей рассказала хозяйка дачи в сосновоборском садоводстве «Ручьи».

Во время обысков по месту жительства задержанных в Санкт-Петербурге обнаружены пачки купюр, 60 флаконов с парфюмерией и 13 наручных часов. Известно, что одного из мужчин ранее привлекали к уголовной ответственности за фиктивную постановку на учет иностранцев, хранение и сбыт наркотиков.

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12.11.2023 1235
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