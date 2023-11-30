Легковушка лоб в лоб столкнулась с пассажирским автобусом в Петербурге

Автор: Гузель Галимова
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ДТП произошло 30 ноября на Большеохтинском проспекте в Петербурге.

По данным правоохранительных органов, водитель автомобиля Volvo не справился с управлением и влетел в пассажирский автобус «Волгабас». В результате аварии пострадали водитель иномарки и 37-летняя пассажирка общественного транспорта, которая упала в салоне при столкновении.

Легковушка лоб в лоб столкнулась с пассажирским автобусом в Петербурге Петербург, ДТП с автобусом, ДТПФото: t.me/spb_police78
Легковушка лоб в лоб столкнулась с пассажирским автобусом в Петербурге Петербург, ДТП с автобусом, ДТПФото: t.me/spb_police78
Фото: t.me/spb_police78

Полиция проводит проверку по факту случившегося.

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30.11.2023 55
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