Начало декабря встретит жителей Петербурга и Ленобласти морозами и снегопадами

В регионе будет господствовать мощный циклон.
Циклон, обрушившийся на Петербург и Ленинградскую область в конце ноября, продолжит определять погоду и в начале декабря. Синоптик Александр Колесов прогнозирует в первых числах последнего месяца снегопады и понижение температуры до -8 градусов.
Начало декабря встречаем с этим же циклоном, снег все еще будет идти, но уже в меньшем количестве, а вот температура воздуха, как и планировалось, должна понизиться до -5…-8 гр, — пишет метеоролог в своем Телеграм-канале.
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25.11.2023 253