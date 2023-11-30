Россиянин победил канадца в драке во время матча НХЛ

Автор: Сергей Агутин
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Российский нападающий «Детройт Ред Уингс» Клим Костин подрался с канадским форвардом «Нью Йорк Рейнджерс» Уильямом Кулле в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).  

Потасовка произошла в третьем периоде и завершилась победой россиянина. Костин скинул перчатки, нанес несколько ударов сопернику и повалил того на лед. Драку остановили арбитры.

Причиной драки стал жесткий силовой прием Кулле против одноклубника Костина Шейна Гостисбера. В итоге россиянин получил две минуты штрафа, а Кулле был наказан таким же штрафом за толчок соперника на борт.

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30.11.2023 21
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