Россиянин победил канадца в драке во время матча НХЛ

Российский нападающий «Детройт Ред Уингс» Клим Костин подрался с канадским форвардом «Нью Йорк Рейнджерс» Уильямом Кулле в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Потасовка произошла в третьем периоде и завершилась победой россиянина. Костин скинул перчатки, нанес несколько ударов сопернику и повалил того на лед. Драку остановили арбитры.

Причиной драки стал жесткий силовой прием Кулле против одноклубника Костина Шейна Гостисбера. В итоге россиянин получил две минуты штрафа, а Кулле был наказан таким же штрафом за толчок соперника на борт.